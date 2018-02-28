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28 Şubat 2018 13:01

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulunda başarılı tatbikat

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu’nda 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla hazırlanan program kapsamında gerçeğini aratmayan bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulunda başarılı tatbikat

28 Şubat 2018 13:01


Tatbikat gereği 4 Eylül İlkokulu öğrencileri, çalan siren sesi ile birlikte sınıflarından düzenli şekilde binadan tahliye edilerek bahçede güvenli bölümde yerlerini aldı. Okul bahçesinde temsili olarak çıkarılan yangın da itfaiye ekiplerince anında söndürüldü. Sınıflardaki temsili yaralılar ise sedye yardımı ile dışarıya çıkarılarak, 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Okul penceresinde elinde beyaz önlükle yardım isteyen öğrenciyi de itfaiye ekipleri kurtardı.


Program kapsamında sivil savunma konulu şiirler öğrenciler tarafından okunurken, itfaiye görevlisi Ali Kaçmaz tarafından olası bir afet karşısında yapılması gerekenler öğrencilere uygulamalı gösterilerek anlatıldı.


Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Yalçın Duman, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, "28 Şubat Sivil Savunma Günü olarak kutlanmakta. Bu nedenle okulda görevli tüm öğretmen arkadaşlar tarafından Sivil Savunma Günü için mizansen hazırlayıp, uygulaması yapıldı. Öğrencilerimiz de rollerini başarıyla yaptı. Bu arada öğrencilerimiz sarı alarm, kırmızı alarm, Radyoaktif serpintler için kullanılan siren, kimyasal silah için kullanılan siren ve beyaz ikaz sirenleri hakkında bilgilenmiş oldu" dedi.




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