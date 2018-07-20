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20 Temmuz 2018 10:43

Sarıgöl AK Parti danışma toplantısı gerçekleştirildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti Sarıgöl İlçe Genişletilmiş Meclis Danışma Toplantısında konuşan İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, hedeflerinin yerel seçimlerde belediye başkanlığını kazanmak olduğunu söyledi.

Sarıgöl AK Parti danışma toplantısı gerçekleştirildi

20 Temmuz 2018 10:43


AK Parti Sarıgöl İlçe Genişletilmiş Meclis Danışma Toplantısı ilçe parti lokalinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunmasından sonra, Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan başkanlığına oy çokluğu ile İl Başkan Yardımcısı Samet Doğuş getirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "16 yıldır artık artık anlaşılmıştır ki hizmet denince akla gelen Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partidir. Ama Sarıgöl olarak bu güne kadar belediye seçimlerinin alınamasından dolayı bu hizmetlerden yararlanamamıştır. Sarıgöl olarak önümüzdeki yerel seçimleri kazanarak belediyemizi AK Belediye listesine ekleyip, Sarıgöl’ü hizmetle buluşturmak en büyük isteğimizdir" dedi.


Manisa AK Parti Teşkilat Başkanı Selman Alkış ise 24 Haziran’da yapılan seçimlerde çalışmalarından dolayı tüm il ve ilçe teşkilatlarını kutlayarak "Manisa seçimlerde yaptığı çalışmalarla il ve ilçeleri Türkiye genelinde ilk beş sırada yer almaktadır. Mutlaka yerel seçimler için çalışmaları şimdiden başlatın. Sarıgöl alanında çok çalışmak gerekir. Sarıgöl’de önümüzdeki yerel seçimlerde mutlaka AK Belediyecilik hizmetlerinden yararlanmasını sağlayalım" diye konuştu.


Sonrasında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Samet Doğuş, İl Teşkilat Başkanı Selman Alkış, Seçim işleri Başkanı Ataman Daytaş, İl yönetim kurulu üyesi Emre Şener, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve partililer katıldı.




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