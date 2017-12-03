Sarıgöl AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk oldu

Olağan Kongresinde Cavit Batuk başkanlığa seçildi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi. Cavit Batuk’un tek listeyle aday olduğu kongrede konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli "Biz parti olarak gençlerimize çok önem veriyoruz. 2018 yerel ve genel seçimlerinde gençlerime büyük görevler düşmektedir. Manisa dahil 17 ilçesinde yerel yönetimlere talibiz. AK Partinin AK Belediyecilik anlayışını vererek ilçelere hizmet vereceğiz. Çalışmalara şimdiden başlayın" dedi. Açık oylama ile yapılan seçimde Cavit Batuk Başkanlığında yeni oluşan yönetim kurulu üyeliklerinde şu isimler yer aldı: Mustafa Şen, Ayhan Güngör, Enes Kocatürk, Ramazan Yıldız, Fikret Cengiz, Serdar Okut, Mehmet Arı, Ahmet Sancak, Mustafa Ertürk, Volkan Üstüntaş,Tahsin Karabostan, Faruk Eğercioğlu, Özlem Durgun ve Sibel Özdemir