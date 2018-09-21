Sarıgöl AK Parti İlçe Teşkilatından Aşure İkramı

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı Sarıgöl Süleyman Demirel Parkı önüne kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı. Muharrem Ayı dolayısıyla 2 bin kişiye aşure dağıtılmasının ardından konuşan Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "Muharrem ayı milletimize ve tüm İslam alemine kutlu olsun. Biz de parti olarak Sarıgöl'de aşure hayrı yapıyoruz" dedi.

Sarıgöl Süleyman Demirel Parkı önünde dağıtılan aşureyi İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ile birlikte dağıttılar.