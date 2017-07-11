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11 Temmuz 2017 16:59

Sarıgöl, Alaşehir ve Gördes’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Manisa’nın Alaşehir, Sarıgöl ve Gördes ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri düzenlenen törenlerle anıldı.

Sarıgöl, Alaşehir ve Gördes’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

11 Temmuz 2017 16:59


Manisa’nın Alaşehir, Sarıgöl ve Gördes ilçelerinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Sarıgöl Kent Meydanında düzenlenen anma töreni Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlandı. Buradaki törenin ardından Sarıgöl Şehitler Anıtı Meydanında Kuran-ı Kerim tilaveti okundu dualar edildi. Törene katılan protokol daha sonra 1995 yılında Hakkari Şemdilli Ortaklar Karakolunda şehit düşen Jandarma komando er Ali Suyabatmaz’ın Aşağı Koçaklar mahallesinde yaşayan annesi Halime Suyabatmaz’ı ziyaret etti. Programda son olarak Sarıgöl Dış Kahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi’nde öğle Namazının ardından şehitler için mevlit okundu. Programa Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Baş Savcısı Abdullah Sönmez siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.


Gördes’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gördes Kabristanlığında Kuran-ı Kerim tilaveti okutularak şehitler için dua edildi. Merkez Ulu Camiinde şehitler için mevlidi şerif okutulduktan sonra limonata ve lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğe, Kaymakam T. Hakan Bilgin, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Alaşehir’deki törenler ise Asri Mezarlığında başladı. Törende Alaşehir Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildikten sonra Pazar Camisinde okutulan mevlitten sonra sona erdi. Törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Eğitim Alay ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Cumhuriyet Başsavcısı Alparslan Yanıkoğlu, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.




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