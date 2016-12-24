Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 15:40

Sarıgöl cadde ve sokakları ışıl ışıl oluyor

Sarıgöl cadde ve sokakları ışıl ışıl oluyor

24 Aralık 2016 15:40

Sarıgöl Belediyesi, altyapısı tamamlanarak elektrik ve telefon kabloları yeraltına alınan cadde ve sokaklara dekoratif ışıklandırmalar takarak ilçenin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.
Sarıgöl Belediyesi Şehir Estetiği Müdürlüğü tarafından ilçenin Alaşehir, Şehit Esin Akay, Halis Selçuk, Tırazlar ve Stadyum Caddeleri ile ara sokaklarında tamamlanan çalışmaların ardından ışıklandırma çalışmalarına başlandı.
Sarıgöl’ün cadde ve sokakların ışıl ışıl olacağını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl’ün her yönü ile güzel bir ilçe olması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Alaşehir, Şehit Esin Akay, Stadyum, Tırazlar ve Halis Selçuk caddelerimiz ile ara sokaklarımızda başlatılan kanalizasyon ve su çalışmaları ile telefon ve elektrik kabloları da yeraltına alındı. Kaldırımlar tamamlandı. Sıcak asfaltlama devam etmekte. Tamamlanan cadde ve sokaklarımıza 280 adet dekoratif ışıklandırma lambaları takılmasına başlandı. Sarıgöl’ün daha güzel hale gelmesi için çalışmalarımız devam edecek." dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç