Sarıgöl camileri aydınlandı

Ramazan ayında yapılan bu çalışmalar Sarıgöl halkı tarafından takdirle karşılandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl’ün Aşağı Koçaklar Camii ile Çanakçı Camii’ni LED ışıklarla aydınlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Sarıgöl’de bulunan camilerde yapılan çalışmalar sonucunda güzel bir görünüme kavuştuğunu ve Ramazan ayına maneviyat kattığını dile getirdi. Yapılan cami ışıklandırması çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.