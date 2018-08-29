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29 Ağustos 2018 12:55

Sarıgöl CHP İlçe Teşkilatından bayrak kampanyası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıgöl İlçe Teşkilatı tarafından Zafer Bayramının 96.

Sarıgöl CHP İlçe Teşkilatından bayrak kampanyası

29 Ağustos 2018 12:55

yıl dönümü nedeniyle ilçe merkezi ve kırsaldaki mahallelerdeki tüm ev ve işyerlerine beş bin adet bayrak dağıtımına başlandı.


Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Zafer Bayramının 96. yıl dönümü için kurdukları ekiplerle tüm evlere ve iş yerlerine bayrak dağıtımının yapılmakta olduğunu ifade eden CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, "Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ile anıyoruz. Tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.


Sarıgöl CHP İlçe Başkanlığı tarafından ilçe genelinde Zafer Bayramı hediyesi olarak dağıtılan beş bin bayrağın gün boyunca dağıtılacağı öğrenildi. Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu da CHP’nin bayrak kampanyasına destek verdi. CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz ile birlikte esnafları dolaşarak bir süre bayrak dağıtan Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü tüm ulusumuza kutlu olsun" diye konuştu.




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