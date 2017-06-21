Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan arazi yollarında çalışma

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Mehmet Ali Sarıhan, Sarıgöl’de tarım arazilerine giden yollarda çalışma başlattıklarını söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Sarıhan, ’’İlçemizde koruma derneğimizin 16 bekçisinin rahat bir ortamda tarım arazilerini kontrol etmeleri ve üzüm zamanında kamyonların tarım alanlarına rahatlıkla girmeleri için temin ettiğimiz greyderle tüm arazi yollarında düzenleme çalışması başlattık. Bu yollar sezon sonuna kadar açılarak, rahata kavuşacak. Çalışmalarımız, merkez ve 35 mahallenin tarım arazilerinde yapılmaktadır’’ dedi. Bekçilere telsiz sistemi kurmak için çalışma başlattıklarını da vurgulayan Sarıhan, anlık haberleşmenin önemli olduğunu söyledi. Çiftçiler, tarım arazilerinde başlatılan yol çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.