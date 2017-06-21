Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 15:26

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan arazi yollarında çalışma

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, ilçe genelindeki arazi yollarında genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.

Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’ndan arazi yollarında çalışma

21 Haziran 2017 15:26


Sarıgöl Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Mehmet Ali Sarıhan, Sarıgöl’de tarım arazilerine giden yollarda çalışma başlattıklarını söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Sarıhan, ’’İlçemizde koruma derneğimizin 16 bekçisinin rahat bir ortamda tarım arazilerini kontrol etmeleri ve üzüm zamanında kamyonların tarım alanlarına rahatlıkla girmeleri için temin ettiğimiz greyderle tüm arazi yollarında düzenleme çalışması başlattık. Bu yollar sezon sonuna kadar açılarak, rahata kavuşacak. Çalışmalarımız, merkez ve 35 mahallenin tarım arazilerinde yapılmaktadır’’ dedi. Bekçilere telsiz sistemi kurmak için çalışma başlattıklarını da vurgulayan Sarıhan, anlık haberleşmenin önemli olduğunu söyledi. Çiftçiler, tarım arazilerinde başlatılan yol çalışmalarını memnuniyetle karşıladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Açık
    38°C
  • Cumartesi
    Açık
    38°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!