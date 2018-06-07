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07 Haziran 2018 13:11

Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar yemeği

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sağlık çalışanları Sarıgöl Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar yemeği

07 Haziran 2018 13:11


Sarıgöl Devlet Hastanesi tarafından geleneksel iftar yemeği düzenlendi. Sağlık çalışanlarının bir araya geldiği iftar yemeğine hasta ve hasta yakınları da katıldı. İftar yemeğinde ev sahipliği yapan Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, iftara katılanların çorbalarını doldurdu. İftar programının uzun yıllardan beri düzenlendiğini belirten Başhekim Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "İftar yemeği geleneği hastanemizde uzun yıllardır yapılmakta. Bu yıl da geleneğimizi yaptık. Birlik ve beraberlik içinde iftar yemeğimizi yedik. Hasta yatmakta olanlara odaların da yakınları da bizimle birlikte bahçede yediler" dedi.




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