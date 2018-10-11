Sarıgöl Devlet Hastanesinde 'İşaret dili' kursu

Sarıgöl Devlet Hastanesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 'İşaret dili' kursu açıldı. Açılan kursu belirli periyotlar halinde hastanedeki tüm personelin alacağı öğrenildi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile yapılan protokol kapsamında Sarıgöl Devlet Hastanesi Personeline 120 saatlik Türk İşaret Dili Kursu açıldığını belirten Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile yapılan protokol kapsamında açılan Türk İşaret Dili Kursumuzda hastanede çalışan bütün personelimiz bu kursumuzdan faydalanacak. Bu kursumuzda hastane personelimizin işaret dilini öğrenerek konuşma ve duyma engeli olan vatandaşlarımızla daha rahat iletişim kurması sağlanacaktır" dedi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, açılan işaret dili kursunun tüm personel tarafından belirli guruplar halinde alınacağını belirtti.