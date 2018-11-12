Sarıgöl Devlet Hastanesine yeni görünüm

Altı aylık bir çalışma sonunda hastane önündeki 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde çimlendirme, yeni kafeterya, çocuk oyun alanı ve fıskiyeli havuz yapılarak hasta ve yakınlarının hizmetine girdi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, düzenlenen hastane bahçesinin hastaneye güzel bir görünüm kazandırdığını belirterek, "Manisa İl sağlık Müdürlüğü tarafından hastanemizin bahçesinde 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yenileme çalışması yapıldı. Görsel olarak çok güzel oldu. Hasta ve yakınları, personelimiz bu alanda rahat bir ortamda dinlenme imkanı bulacak. Katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürümüzü teşekkür ederim." dedi.

Hastane personeline yangın eğitimi

Çevre düzenlemesiyle hem çalışan hem de hastalara nezih bir ortamın sağlandığı Sarıgöl Devlet Hastanesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından hastane personeline yangın eğitimi verildi.

Sarıgöl Devlet Hastanesi toplantı salonunda Sarıgöl İtfaiye Amirliğinden Ali Kaçmaz tarafından verilen yangın eğitimi video eşliğinde verilerek hastane personeli olası bir yangın karşısında nasıl davranmaları konusunda bilgilendirildi. Hastane personeli eğitimi dikkatle dinlendi.

Sarıgöl İtfaiye Amirliği görevlisi Ali Kaçmaz, "Eğitim süresince hastane personeline yangının çıkış nedenleri, yangın çıktığında itfaiye gelene kadar yapılacak ilk müdahale, yaralıları tahliye etme gibi hayati önem taşıyan kurallar anlatıldı." dedi.

Olası bir yangında personelin eğitimli olmasını dikkat çeken Sarıgöl Devlet Hastanesi Baş Hekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman ise, "Hastanemizde çalışan doktor, hemşire ve diğer yardımcı personelimize yangın eğitimi verildi. İki saat süren yangın eğitiminin yararlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.