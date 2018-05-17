Sarıgöl Devlet Hastanesinin bir eksiği daha giderildi

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici’nin bir hafta önce yaptığı ziyarete hastanenin ihtiyaçlarından olan acil müdahale sedyesi talebi bir hafta gibi kısa sürede İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici tarafından yerine getirildi.

Gönderilen acil müdahale sedyelerinin montajlarının tamamlanmasının ardından hastaların hizmetine girdiğini belirten Sarıgöl Devlet Hastanesi Müdürü Muhammet Uğur Sezgin, "Hastanemizin önemli bir eksiği olan acil müdahale sedye isteğimizi, İl Sağlık Müdürümüz Dr. Necip Yemenici’ye ilettik. Bir hafta gibi kısa sürede sedyelerimiz gönderildi. Acil müdahale sedyelerimiz acil polikliniğimizde hizmet vermeye başladı. İl Müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

Sezgin, acil müdahale sedyesinin çok amaçlı olarak hastalara hizmet verdiğini ifade ederek, "Hasta ambulanstan acil müdahale sedyesi ile alınacak, polikliniğe getirilmesinde, burada yapılacak müdahalede, röntgen çekilmesi, hastanın yatacağı odaya kadar bu sedyede sağlık hizmeti yapılacak. Hastalarımız rahata kavuştu" diye konuştu.