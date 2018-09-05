Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivalinde ünlüler geçidi

Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali’’ akış programı Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk tarafından basına açıklandı.

Başkan Necati Selçuk yaptığı açıklamada, "Festivalin ilk günü olan 7 Eylül tarihinde, akşam 21.30’da sanatçılar Ankaralı Serpil ve Hüseyin Kağıt tarafından ’Ankara Gecesi Konseri’ şehir stadyumunda verilecek. 8 Eylül tarihinde gün boyu çocuk oyun gurupları, yüz boyama, palyaço, elma-horoz, pamuk şekeri, macun ve balon dağıtımı belediye önündeki havuzlu alanda yapılacak. Ayrıca 21.30’da Buray konseri olacak" dedi.

Serdar Ortaç ve Doğukan Manço sahnede

9 Eylül günü saat 16.00 ‘da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü karşılama mehteran gösterisi ile hem kendisinin hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşmasının olacağını ifade eden Başkan Selçuk, "Geleneksel Sultaniye Üzüm Yarışması yapılarak plaketler verilecek. Saat 17.30’da belediye önündeki havuzda üzüm suyu (şıra) yapımına tüm davetliler ve sanatçılar katılacak. 18.30’da protokol ve misafirlerle birlikte festival alanları gezilecek. Saat 21.30’da da şehir stadyumundaki final konserimizde DJ Doğukan Manço ve Serdar Ortaç sahne alacak’’

Üç gün sürecek olan festivalde 400’ün üzerinde stant talebi olduğunu sözlerine ekleyen Selçuk, herkesi festivale davet ederek dünyaca ünlü sultaniye üzümleri tatmaları tavsiyesinde bulundu.