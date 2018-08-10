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10 Ağustos 2018 15:09

Sarıgöl Gençlik Merkezi’nde kurslar başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Gençlik Merkezi’nde işaret dili, keman, gitar ve resim kursları başladı.

Sarıgöl Gençlik Merkezi’nde kurslar başladı

10 Ağustos 2018 15:09


Manisa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları bünyesinde açılan kurslar gençlere yeteneklerini keşfedecekleri yeni bir dünyanın kapısını aralıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl ilçesine kazandırılan ve ilçedeki gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerinin artmasını sağlayan Sarıgöl Gençlik Merkezi’nde MASMEK bünyesi altında işaret dili, keman, gitar ve resim kursları başladı. Kurslara yoğun ilgi gösteren gençler, MASMEK bünyesi altında samimi, sıcak ve iletişimin güçlü olduğu ortamını tercih ettiklerinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler. İlçedeki gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlere ve kendilerini geliştirici kurslara yönelimlerinin arttığına dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, “Sarıgöl Gençlik Merkezimizde MASMEK bünyesinde işaret dili, keman, gitar ve resim kursları başladı. Gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği kurslarımızda kayıtlar devam ediyor” dedi.




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