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04 Temmuz 2017 13:17

Sarıgöl Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde hayata geçirdiği, gençlerin kültürel, sosyal ve sportif anlamda vakitlerini geçirebilecekleri Gençlik Merkezi Projesi, Sarıgöl ilçesinde de hayata geçiyor.

Sarıgöl Gençlik Merkezi’nde sona gelindi

04 Temmuz 2017 13:17

Projenin yapımında sona gelindi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöllü gençler için hazırlanan Sarıgöl Gençlik Merkezi Projesinin yapımında artık son aşamaya gelindi. Sarıgöllü gençlerin kültürel, sosyal ve sportif anlamda vakitlerini geçirebilecekleri yeni bir alanın ilçeye kazandırılması için hızlı bir şekilde çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Sarıgöl ilçemizde gençlerimizin; kültürel, sosyal ve sportif anlamda vakit geçirebilecekleri Gençlik Merkezi projesinin yapımı hızla devam ediyor. 3 bin 569 metrekarelik inşaat alanında yer alacak olan Gençlik merkezinde, 150 kişilik konferans salonu, fitness salonu, müzik stüdyosu, kütüphane, kafeterya, derslikler, el sanatları, dans atölyeleri ve sergi holü yer alacak. Sarıgöllü gençlerimize yeni bir hizmeti daha kazandırmış olacağız. Bu proje Sarıgöllü vatandaşlarımızın beklediği bir projeydi. Büyükşehir Belediyesi Sarıgöllü gençlerimize kültürel ve sosyal anlamda vakit geçirebilecekleri muazzam bir hizmet kazandırıyor” diye konuştu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin de içinde bulunduğu projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Geleceğimizin teminatları olan çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, yeni bir şeyler öğrenebilecekleri ve sosyalleşecekleri Gençlik Merkezi projelerimizi tüm ilçelerimize yayıyoruz. Sarıgöllü gençlerimize sözünü verdiğim Gençlik Merkezi Projesinin yapım aşamalarında artık son çalışmalar yapılıyor. Şimdiden Sarıgölümüze ve Sarıgöllü evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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