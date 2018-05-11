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11 Mayıs 2018 15:33

Sarıgöl Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden örnek davranış

Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri, ilçeye bağlı Güneydamları Depremevleri İlkokulu ve Bahadırlar Mahallesi Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulunda eskiyen araç ve gereçlere tadilat ve bakım çalışması yaptı.

Sarıgöl Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden örnek davranış

11 Mayıs 2018 15:33


Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ergin Çapat ile merkezin öğretmen ve öğrencileri, Güneydamları Depremevleri İlkokulu ve Bahadırlar Mahallesi Hüseyin Keşkekoğlu İlkokuluna giderek, okulların eskiyen elektrik tesisatı, boya, masa, kapı, yazı tahtası gibi eksiklerini giderdi. Yıpranan araç ve gereçlerin bakım çalışmasını yapan öğretmen ve öğrenciler, küçük kardeşlerine destek olmanın mutluluğunu yaşadı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ergin Çapat, ’’Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi personeli ve öğrencilerinin yardımıyla Güneydamlar Depremevleri İlkokulunun elektrik tesisatı, masa, sınıf tahtası, kapıları, idare odası gibi eksikliklerini giderdik. Öğrencilerimizin mesleklerini para dışında manevi doyum için de kullanmalarını sağladık. Her şeyin maddiyat olmadığını başka insanlara yardım etmenin de ne kadar değerli olduğunu öğretmeye çalıştık.Minik öğrencilerin mutluluklarına şahit olduk. Duygusal anlar yaşadık. Okulumuz Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Çetin Ertuğrul ve mobilya öğrencilerinin de desteğiyle Bahadırlar İlkokulunun da eksiğinin giderilmesi ve mobilya alanında tadilat işleri yapılmıştır" dedi.




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