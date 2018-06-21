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21 Haziran 2018 16:06

Sarıgöl MYO’da mezuniyet töreni

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sarıgöl Meslek Yüksekokulu 2017-2018 akademik yılı 15.

Sarıgöl MYO’da mezuniyet töreni

21 Haziran 2018 16:06

dönem mezuniyet töreni Sarıgöl ilçesi Belediye Düğün salonunda gerçekleştirildi.


Manisa CBÜ Sarıgöl MYO öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. 2017-2018 akademik yılı 15. dönem mezuniyet töreni Sarıgöl ilçesi Belediye Düğün salonunda gerçekleştirildi. Törende konuşan Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Köse, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından okula maddi manevi katkıda bulunan ilçe Kaymakamı Çetin Kılınç’ın, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa Büyük Şehir Belediyesi Sarıgöl İlçe Koordinatörü Akif Kılıçaslan, Ayan Mahallesi Muhtarı Osman Aktaş ve hayırsever işadamı Hacı Hüseyin Gümüşlü’ye plaket verildi. Kep atma töreninden sonra misafirlere ve velilere ikramlar yapılmasının ardından tören sona erdi.




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