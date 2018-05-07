Sarıgöl Şehit Akay Ortaokulu bilgi yarışmasında finale kaldı

’Şehrim Benim Evim’ bilgi yarışmasının Alaşehir Ortaokulunda yapılan yarı final yarışmasına, Kula Fatih Ortaokulu, Sarıgöl Şehit Akay Ortaokulu, Selendi Yatılı Bölge Ortaokulu ve Alaşehir Ortaokulu katıldı. 20 sorunun sorulduğu yarışmada Sarıgöl Şehit Esin Akay Ortaokulu 80 puan, Kula Fatih Ortaokulu 60 puan, Alaşehir Atatürk ortaokulu da 50 puan aldı.

"Hedefimiz il birinciliği"

Sarıgöl Şehit Akay Ortaokulu Müdürü Adem Çelik, "Şehrim Benim Evim’ bilgi yarışması ile ilimizin kültürel, tarihi ve doğa zenginliklerinin yanısıra okul, ilçe ve ilde yapılacak yarışmanın heyecanı içerisinde, dostluk ve kardeşlik, duygularının öğrencilerimize kavratılması amaçlanmaktadır. Okulumuz Alaşehir Gurubunda birinci oldu, mutluyuz. Yarışmada başarımızı sağlayan öğrencilerimi kutlarım. Önümüzdeki günlerde Manisa’da yapılacak olan finale iddialı olarak hazırlanmaktayız. Hedefimiz il birincisi olmak" dedi.