Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi tamamlanıyor

Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi'nde geçen yıl başlatılan yol genişletme, ışıklandırma, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. Gece gündüz devam eden çalışmaların 2 hafta içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

Ali Suyabatmaz Caddesi'nde Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl Atatürk Parkı önünden başlatılan çalışmalarımız Şehit Ali Suyabatmaz Caddesi boyunca kanalizasyon, ışıklandırma, elektrik hatlarının toprak altına alınması, yeni içme suyu şebekesinin yenilenmesi, kaldırım ve yol genişletme, bahçe duvarlarının yapılması, köprü yapılması çalışmalarımız tamamlandı. Yolun sıcak asfaltlanması öncesi alt dolgu sıkıştırmasına başladık. Toprak sıkıştırmasının ardından sıcak asfalt atılacak. Böylelikle Aşağıkoçaklar, Bahadırlar, Baharlar, Emcelli, Şeyhdavutlar, Güneydamları mahallemize ulaşım daha kolay hale gelecek. İki hafta içerisinde de sıcak asfaltlanması bitecek." diyerek sıcak asfaltın iki kilometre uzunluğunda olacağını sözlerine ekledi.