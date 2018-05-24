Sarıgöl Sulaması’nın yüzde 80’i tamamlandı

Ocak ayında yüzde 40’ı tamamlanan projede 80 günde yüzde 80 gerçekleşme oranına ulaşıldı. 23 bin 780 dekar araziyi modern sulama ile tanıştıracak projenin haziran ayı içinde tamamlanacağı ve üzüm bağlarının sulanabileceği bildirildi.

Yeni sistemi 2018 sulama sezonuna yetiştirerek üreticilerin yüzünü güldürmeyi hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, bağların boş olmasından da faydalanarak, sahada çalışan ekip sayısını artırdı. Kısa sürede büyük ivme kazanan inşaatta 80 günde yüzde 80 gerçekleşme oranına ulaşıldı.

23 bin 780 dekar verimli araziyi modern sulama ile tanıştıracak proje haziran ayı içinde devreye alınacak ve 2018 sulama sezonunda üzüm bağlarına yeni sistemden su verilecek.

83 kilometre boru döşenecek

Bölge çiftçisine her yıl 18 milyon 711 bin lira ek gelir sağlayacak proje kapsamında 83 kilometre polietilen boru imalatı yapılacağı bildirilirken 371 adet sanat yapısı, 251 hidrat, 56 tahliye hattı, 2 basınç kırıcı ile 6 kapama vanası, 45 ayrım yapısının da inşa edileceği açıklandı. Bölgeye ayrıca 4 bin 193 metre çelik isale hattı döşeneceği bilgisi de verildi. Projede şu ana kadar ana hat ile 66 kilometrelik kısımda boru döşeme işlemleri tamamlanırken, testler yapıldığı ayrıca 1. ve 2. basınç kırıcı tesisin ve sanat yapılarının imalatlarının da bitirildiği öğrenildi. Kalan 27 kilometrelik hattaki çalışmaların ise devam ettiği açıklandı.

49 yıl önce inşa edilmişti

Buldan Barajı ile Manisa Sarıgöl Sulaması’nı açık kanal ve kanaletli sistem olarak 1969 yılında inşa edilmişti. Yaklaşık yarım asırdır kullanılan sistemin yıpranması ve rantabilitesini kaybetmesi nedeniyle projenin basınçlı borulu-kapalı sisteme dönüştürülmesi uygun görülerek çalışmalarına başlanmıştı. Projenin tamamlandığında 1.190 kişiye de iş imkanı sağlayacağı öğrenildi.