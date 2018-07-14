Sarıgöl Üzüm Ovasına damlama bereketi

Yarım asırlık sulama kanallarını kapalı sisteme dönüştüren proje DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün yoğun çabası ile sulama sezonuna yetiştirildi. 23 bin 780 dekar araziye su verilmeye başlanırken projenin üreticiye de yılda 19.2 milyon lira daha fazla kazandırması bekleniyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 23 bin 780 dekar çekirdeksiz üzüm bağına can suyu verecek olan ’Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi’ sulama sezonuna yetiştirildi. Asmalar yeni sistemden sulanmaya başlandı. Yarım asırlık açık sistem kanalları borulu basınçlı kapalı sisteme çevirerek hem su israfını önleyen, hem de üreticiye sulama kolaylığı sağlayan projenin tamamlanması üreticinin yüzünü güldürürken, rekolte beklentisini de artırdı.

Çiftçiye 2018 rakamlarıyla 19 milyon 220 bin lira daha fazla kazandırması hedeflenen proje 1190 kişiye de ek istihdam olanağı sağlanmış olacak.

4 ay gece gündüz çalıştılar

Şubat 2018’de sadece yüzde 40’ı bitirilen ’Sarıgöl Sulaması Yenileme Projesi’ DSİ Genel Müdürü Murat Acu’nun ’sulama sezonuna yetiştirin’ talimatı ile ivme kazandı. Projede çalışan ekip sayısı artırıldı, araç takviyesi yapıldı ve 4 ay gibi kısa bir sürede proje tamamlanma aşamasına geldi. Haziran ayı sonu itibariyle yeni sistemden dünyaca ünlü üzüm bağlarına su verilmeye başlandı.

83 kilometre boru döşendi

23 bin 780 dekar araziyi sulayan proje kapsamında 83 kilometre polietilen boru imalatı yapıldı. Proje kapsamında ayrıca 371 adet sanat yapısı, 251 hidrat, 56 tahliye hattı, 2 basınç kırıcı ile 6 kapama vanası, 45 ayrım yapısı inşa edildi. Bölgeye 4 bin 193 metre çelik isale hattı döşendi.

Buldan Barajı-Manisa Sarıgöl Sulaması’nı açık kanal ve kanaletli sistem olarak 1969 yılında inşa edildiği öğrenilirken yaklaşık yarım asırdır kullanılan sistemin yıpranması ve rantabilitesini kaybetmesi nedeniyle projenin basınçlı borulu-kapalı sisteme dönüştürülmesi uygun görülerek çalışmalara başlanmıştı.