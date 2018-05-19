Sarıgöl ve Alaşehir’de 19 Mayıs coşkusu

Sarıgöl Kent Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenkler konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları ile zenginleşen kutlamalarda ayrıca müzik eşliğinde öğrenciler arası halat çekme yarışması ve pinpon topunu kavanozlara koyma oyunu oynandı. Öğrenciler gösterinin sonunda kule yaparak bayrak açması büyük alkış topladı.

Sarıgöl’deki 19 Mayıs törenlerine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkan vekili Ömer Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Aktan, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Sedi Kazez, İlçe Jandarma Karakol Komutanı J. Astsubay Kd. Bşv. Erol Uygun, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Emrah Eroğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yıl boyunca okullar arası yapılan spor turnuvalarında derece alan okulların ödülleri de programda dağıtıldı.

Alaşehir’deki törenler

Alaşehir Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan bayram kutlamalarına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ali Uçak, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Cumhuriyet Başsavcı vekili Leyla Aslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar yaptı.

Katar’ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunup çeşitli gösteriler sunuldu. Programda ayrıca 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı içerisinde çeşitli spor dallarında başarı göstermiş sporculara da ödülleri takdim edildi.