Sarıgöl Ziraat Odası’ndan 15 bin zeytin fidanı

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, zeytinin değerinin son zamanlarda anlaşıldığını ifade ederek, üreticilere maddi katkı olması amacıyla zeytin fidanı dağıttıklarını söyledi. Ülgen, "Zeytin artık sofralarda tüketildiği gibi yağından da yararlanılmaktadır. Bu nedenle ilçede kırsal alanlarda boş olan bölgelere zeytin fidanı dikilerek, ilçe ekonomisine ileride katkı sağlanmasını amaçladık. İlk etapta 15 bin adet Trilya türü zeytin fidanı temin ettik’’ dedi. Zeytinin son yıllarda yıldızının parladığını dile getiren Ülgen, ’’5 yıl önce ziraat odası olarak 30 bin adet zeytin fidanı getirip çiftçilere dağıtmıştık. O zaman devlet desteği vardı ancak sonradan kaldırıldı. Dikim yapan olmadı. Şimdi yine devlet desteği geldi ve talepler arttı. Önümüzdeki günlerde yine çeşitli tür zeytin fidanı getirerek talepleri karşılayacağız’’ diye konuştu.