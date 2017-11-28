Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 13:55

Sarıgöl Ziraat Odası’ndan 15 bin zeytin fidanı

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından ilçede zeytin üretiminin gelişmesi amacıyla çiftçilere 15 bin adet Trilya türü zeytin fidanı dağıtıldı.

Sarıgöl Ziraat Odası’ndan 15 bin zeytin fidanı

28 Kasım 2017 13:55


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, zeytinin değerinin son zamanlarda anlaşıldığını ifade ederek, üreticilere maddi katkı olması amacıyla zeytin fidanı dağıttıklarını söyledi. Ülgen, "Zeytin artık sofralarda tüketildiği gibi yağından da yararlanılmaktadır. Bu nedenle ilçede kırsal alanlarda boş olan bölgelere zeytin fidanı dikilerek, ilçe ekonomisine ileride katkı sağlanmasını amaçladık. İlk etapta 15 bin adet Trilya türü zeytin fidanı temin ettik’’ dedi. Zeytinin son yıllarda yıldızının parladığını dile getiren Ülgen, ’’5 yıl önce ziraat odası olarak 30 bin adet zeytin fidanı getirip çiftçilere dağıtmıştık. O zaman devlet desteği vardı ancak sonradan kaldırıldı. Dikim yapan olmadı. Şimdi yine devlet desteği geldi ve talepler arttı. Önümüzdeki günlerde yine çeşitli tür zeytin fidanı getirerek talepleri karşılayacağız’’ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
13
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç