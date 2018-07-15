Sarıgöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda protokol üyeleri ve vatandaşlar, kortej halinde Sarıgöl Şehitler Meydanı’ndaki şehitler anıtına yürüdü. Burada Sarıgöl Merkez Cami Vaizi Cabbar Çakmak tarafından şehitlerin ruhuna Kur’an-i Kerim okundu. Daha sonra protokol üyeleri tarafından anıta karanfil konuldu. Programa, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Şengel, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik anıtında düzenlenen programın ardından Sarıgöl Ziraat Odası Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi önünde vatandaşlara pilav ve kavurma ikramında bulundu.

Şehit Fevzi Tekeş’in kabrine ziyaret

Sarıgöl Bereketli Mahalle İmam-Hatibi Ali Aslan ve Kur’an kursu öğrencileri, 2010 yılında Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çırpılı Köyü kırsalında hain terör örgütü tarafından şehit edilen Fevzi Tekeş’in kabrini ziyaret etti. Şehit Fevzi Tekeş’in mezarı başında öğrenciler Kuran-ı Kerim okudu. Öğrencilere, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar da eşlik etti. Kur’an kursu öğrencileri şehit babası Bayram Tekeş’e karanfil verdi.