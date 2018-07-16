Sarıgöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Sarıgöl Hükümet Konağı önünde toplanan yüzlerce vatandaş,Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç,Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk,AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç,MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı,daire amirleri,muhtarlar ve yüzlerce vatandaş eşliğinde,Sarıgöl Şehit Esin Akay Caddesi,Stadyum Caddesi,İstiklal Caddesinde ellerinde bayraklarla’’Şehitler ölmez,vatan bölünmez’’ sloganları ile birlikte yürüdüler.

Sarıgöl Hükumet Konağı önünde düzenlenen törende şehitler için Kuran’ı Kerim okundu. Sinevizyon ile de 15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen darbenin belgeseli dev ekranla izlendi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç,15 Temmuz hain darbesinin ikinci yılını doldurduğunu ifade eden Çetin Kılınç’’Demokrasi demek halkın iradesi demektir,demokrasi demek halkın kendi,kendisini idare etmesi demektir.Bundan iki yıl önce 15 Temmuz 2016 yılında,hain bir darbe girişiminde bulunuldu.Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli duruşu ile vatandaşlarımız meydanlara çıkması istendi.vatandaşlarımız tankların önlerine çıktılar,göğüslerini siper ettiler.Şehitler verdik,gazilerimiz oldu.Darbe başarısız oldu.Tıpkı Çanakkale’de,Malazgirt’’te olduğu gibi halkımız tek vücut oldu.Görüyorum ki,iki yıl öncesinde olduğu gibi yine meydanları doldurdunuz demokrasimizi sahip çıktınız.Bizlerin birliğine kimse bozamaz.Şehitlerimize Allah’tan rahmet,gazilerimize de acil şifalar.’dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinliğinde Sarıgöl Eğitim-Bir Sendikası’da şehitler için lokma dağıttı.Camilerden de sala verildi.

Sarıgöl’de vatandaşlar iki yıl öncesinde olduğu gibi Hükümet Konağı önünde sabah Namazına kadar nöbet tutacak.