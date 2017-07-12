Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 17:27

Sarıgöl’de 15 Temmuz dijital sanat ve resim sergisi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri’ni Anma, Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında dijital sanat ve resim sergisi açıldı.

Sarıgöl’de 15 Temmuz dijital sanat ve resim sergisi

12 Temmuz 2017 17:27


Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında dijital sanat ve resim sergisi açıldı. Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki kent meydanında açılan sergide 10 fotoğraf, 15 resim olmak üzere toplam 25 eser sergileniyor. Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hüseyin Erğil tarafından resimlenen 15 Temmuz konulu resimlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sergiyi gezen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da sergide yer alan eserler hakkında Erğil’den bilgi aldı.


Serginin açılışını Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Baş Savcısı Abdullah Sönmez, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Mustafa Açıkgöz ve davetliler birlikte yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:43
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!