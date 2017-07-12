Sarıgöl’de 15 Temmuz dijital sanat ve resim sergisi

Sarıgöl Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında dijital sanat ve resim sergisi açıldı. Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki kent meydanında açılan sergide 10 fotoğraf, 15 resim olmak üzere toplam 25 eser sergileniyor. Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hüseyin Erğil tarafından resimlenen 15 Temmuz konulu resimlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sergiyi gezen Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da sergide yer alan eserler hakkında Erğil’den bilgi aldı.

Serginin açılışını Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Baş Savcısı Abdullah Sönmez, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Mustafa Açıkgöz ve davetliler birlikte yaptı.