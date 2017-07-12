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12 Temmuz 2017 12:30

Sarıgöl’de 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Sarıgöl’ün Alemşahlı Mahallesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri adına hatıra ormanı oluşturuldu.

Sarıgöl’de 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

12 Temmuz 2017 12:30


Alemşahlı Mahallesi Bayrak Tepe mevkinde 6 dekarlık alana Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal temsili fidan dikimi yapıldı. Oluşturulan hatıra ormanında dualar okundu.


İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Sarıgöl Alemşahlı Mahallesinde oluşturulan, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanında yaptığı açıklamada, "Manisa ve İzmir’de Orman Bölge Müdürlüğü olarak 15 Temmuz Şehitleri Hatıra ormanında 40 binin üzerinde çeşitli türden ağaç dikimi yaptık. Manisa’da Sarıgöl, Alaşehir, Ahmetli, Turgutlu ilçeleri İzmir’de merkez, Bayındır ve Menderes ilçelerinde 15 Temmuz Şehitleri için hatıra ormanları oluşturuldu. Orman Bölge Müdürlüğü olarak şehitler için çok yerde hatıra ormanı oluşturulurken, 15 Temmuz Şehitleri için Manisa ve İzmir’de yedi yerde hatıra ormanı oluşturduk. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.’’dedi.


Sarıgöl Alemşahlı Mahallesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı törenine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sönmez, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Manisa Orman İşletme Müdürü Yasin Yaprak, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Orman İşletme Şefi Vedat Uğurcu, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Toy, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.




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