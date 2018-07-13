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13 Temmuz 2018 16:40

Sarıgöl’de 29 genç çiftinin projesi onaylandı

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, 2018 yılında 465 başvurudan 4’ü bitkisel, 25’i de hayvansal olmak üzere toplam 29 projenin onaylandığını açıkladı.

Sarıgöl’de 29 genç çiftinin projesi onaylandı

13 Temmuz 2018 16:40

2016 yılında başlayan projede her yıl daha fazla projeye onay çıkması dikkat çekti.


2018 yılı genç çiftçi destekleme projesine hak kazanan genç çiftçiler için Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde protokol imza töreni gerçekleştirildi.


Genç çiftçi projesinin 2016 yılında başladığını belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "2016 yılında ilçemizden 656 başvuruya karşılık 3’ü bitkisel, 12’si hayvansal olmak üzere toplan 15 proje destekleme kapsamına alındı. 2017 yılında 289 başvuruya karşılık 3’ü bitkisel, 18’i hayvansal olmak üzere toplam 21 projeye destekleme verildi. 2018 yılında ise 465 başvuruya karşılık 4’ü bitkisel, 25’i hayvansal olmak üzere toplam 29 projeye destekleme çıktı" diyerek, Genç Çiftçi projesinde kadınların ağırlıklı olduğunu vurguladı.


Projeleri destekleme almaya hak kazanan 29 genç çiftçi ile daha sonra protokol yapıldı. Protokol imza törenine Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve Sarıgöl AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Av. Fergül Tatar da katılarak genç çiftçilere başarılar diledi.




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