Sarıgöl'de 35 litre kaçak rakı ele geçirildi

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkol satan mekanlara eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde kaçak olduğu belirlenen 35 litre rakı ele geçirildi. El konulan rakılar emniyete götürülürken, iş yeri sahipleri hakkında da kanuni işlemlere başlandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini belirtti.