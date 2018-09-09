Sarıgöl’de 4 bin fidan dağıtıldı

Sarıgöl Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali kapsamında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 4 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Sarıgöl 12. Geleneksel Sultaniye Üzüm Festivali’nde, İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği de stant açtı. Derneğin standını gezenlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanlar dağıtıldı. Toplam 4 bin çam, selvi, defne ve kestane fidanlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İzmir -Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Oğuz Ertop, ’’Dışardaki Sarıgöllüler olarak bizler de üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. İzmir’de görevli ve çalışan Sarıgöllüler olarak bu güzel festivale katılma kararı aldık. Aslen Sarıgöllü olan İzmir Bölge Müdürümüz Şahin Aybal’ın katkıları ile üzüm festivalimizde vatandaşlarımıza fidan desteği verildi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Memleketinde festivale katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal ise ’’Festivalde 4 bin adet selvi, defne, kestane ve çam fidanlarını ilçe halkına dağıttık. Ülkemin dağları, dikilecek olan fidanlarla yeşersin’’ diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Selçuk da fidan desteği nedeniyle İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal’a teşekkür etti.