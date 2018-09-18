Sarıgöl'de Ahilik Haftası kutlandı

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilçede 52 yıldır tenekecilik yapan Süleyman Camkıran'ı yılın esnafı seçti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu tenekeci Süleyman Camkıran'ı ziyaret etti. İlçede 52 yıldır tenekecilik yapan 65 yaşındaki Camkıran Sarıgöl'de Yılın Ahisi seçilirken Ahilik Nasihatı adlı tablo hediye edildi. Yılın Ahisi seçilmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Camkıran, "Ben bu mesleğe 16 yaşımda başladım. Ustalarımdan öğrendiklerimle ayakta duruyorum. Bizim mesleğe artık çırak vermiyorlar. Yıllarca tenekeden kova, ibrik, üzüm bandırma leğenleri, çamaşır leğenleri, teneke sobalar yaptım. Bu arada lüks tamiri, sırt tulumbası tamiri yaptım ve yapmaktayım. İşimi sağlam yaparım. Müşterilerimi hiç aldatmam. Emeğim ne ise onu alırım" dedi.

Camkıran'a mesleği sürdürdüğü için teşekkür eden Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, "İlçemizde mesleğini uzun yıllar icra edenler artık parmakla gösterilecek kadar azaldı. Tenekecilik mesleğini 52 yıldır büyük bir sabırla devam ettirmeniz saygı duyulacak bir olay. Bu yıl oda olarak yılı esnafı olarak seçilmenizi sağladı. Sizin daha uzun yıllar bu mesleğe yaşatmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.