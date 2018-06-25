Sarıgöl’de AK Parti’den seçmene dondurma ve helvalı teşekkür

Dönem Milletvekili seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı, vatandaşlara dondurma ve helva dağıtarak teşekkür etti.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdğan Büyükdinç, Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk ve yönetimi tarafından Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinden AK Parti’nin zaferle çıkması nedeniyle parti binası önünde halka dondurma ve helva dağıtıldı. AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "Türkiye’de 16 yıldır huzur ve güveni sağlayan, birçok büyük projelerle ülkemizi kalkındıran AK Parti, özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumu ile dünya devletleri arasında yer alması, mazlumların yanında olması, Türkiyemizin kalınmasında önemli rol oynadı. Vatandaşlarımızın da 24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ile devam demesi yeniden iktidar yaptı. Buradan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek için dondurma ve helva ikramında bulunduk" dedi.

Bu arada Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve MHP’li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç’i makamında ziyaret ederek kutladılar.