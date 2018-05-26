Sarıgöl’de anaokulu öğrencilerinden kepli mezuniyet

Miniklerin hazırladığı mezuniyet töreni büyük ilgi gördü.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sönmez, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, şube müdürleri Mustafa Açıkgöz, Yasemin Oral, davetliler ve öğrenci velileri katıldı. Minik öğrencilerin hazırladıkları bir birinden güzel şiir, şarkı ve skeçler izleyenlerden büyük alkış topladı. Cübbe giyip, kep takan öğrencilerin etkinlikleri, ailelerini ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokulu Müdürü Meryem Akın, "Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz okulumuzdan mezun oldular. Okulumuzda birçok beceri kazandılar. Gidecekleri okulda zorluk çekmeyecekler. Bizler minik yavrularımızı özlemle arayacağız. Bizlerin parçası olmuşlardı, ayrılmak çok zor geliyor’’ dedi.

Okul Müdürü Akın’ın konuşmasının ardından protokol üyeleri tek tek sahneye çıkarak, minik öğrencilerin mezuniyet belgelerini verdi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.