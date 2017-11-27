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27 Kasım 2017 10:40

Sarıgöl’de bağ örtüleri geri dönüşüme kazandırılıyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarını koruma amaçlı olarak örtülen beyaz naylon kanaviçeler kullanım sürelerini tamamladıktan sonra geri dönüşüm için fabrikalara satılıyor.

Sarıgöl’de bağ örtüleri geri dönüşüme kazandırılıyor

27 Kasım 2017 10:40


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarının hasat süresinin uzatılması amacıyla bağların üstü beyaz örtüyle kaplanıyor. Her yıl yapılan işlem sonrası kullanım ömrünü tamamlayan örtüler ise geri dönüşüme kazandırılarak çevreye zarar vermesinin de önüne geçiliyor. Kullanım süreleri iki ve dört yıl olan naylonların kullanım süreleri tamamlandığında kilosu 70 kuruştan fabrikalara satıldığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağlarımızda koruma amaçlı olarak örttüğümüz beyaz kanaviçeler kullanımları tamamladıktan sonra çevreye zarar vermemesi için ilçemizin çeşitli alanlarındaki alım merkezlerinde fabrikalara gönderilmektedir. Fabrikalarda hurda örtüler plastik kasa masa,sandalye olarak geri dönüşümleri sağlanıyor. Sarıgöl’de 110 bin dekarlık alanda bağcılık yapılmakta. Bu yıl bağlarımızın yüzde 90’ı örtü altında alındı. Hurdaya ayrılan örtülerden bu yıl 500 ton hurda örtü alımı gerçekleşecek" dedi.




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