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24 Haziran 2017 18:57

Sarıgöl’de bayram tedbirleri alındı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tedbirler alındı.

Sarıgöl’de bayram tedbirleri alındı

24 Haziran 2017 18:57


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde vatandaşların halkın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Ramazan Bayramı tedbirlerini aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe giriş ve çıkışlarında tüm araçların kontrollerini ve sürücülerin GBT sorgulamalarını gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından motosiklet sürücülerine de kask takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Nedim Uslu, ’"Halkımızın huzur ve güveni için polis arkadaşlarla birlikte denetimlerimiz sürecek. Ayrıca, vatandaşlarımız şüpheli gördükleri araçların plakaları alarak 155’e bildirmelerini istiyorum" dedi.




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