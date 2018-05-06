Sarıgöl’de bazı bağlar doludan zarar gördü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde saat 11.00 sıralarında başlayan yağmur ilçede etkili oldu. Birçok bağ su altında kalırken, bazı derelerin debisi yükseldi. İlçeye bağlı Beyharmanı Mahallesindeki bazı bağ ve bahçeler ile Dindarlı Mahallesinde yol kenarlarındaki bazı tarlalarda dolu zarara yol açtı.

Yağışların bağlar için yararlı olduğunu ancak dolu tehlikesinin kendilerini korkuttuğunu kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Yağışlar bizler için yararlı. Bağlar, bahçeler su yüzü gördü ancak dolu bizleri korkutuyor. İlçemizin Beyharmanı Mahallesinde bağ ve bahçelerde etkili olan dolu zarar verdi. Dindarlı Mahallemizin yol kenarlarında az da olsa dolu zararımız var. Burada İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü zarar belirlemesi yapacak" dedi. Ülgen ayrıca, yağmur sonrası üzüm bağlarının sularla dolduğunu da ifade etti.