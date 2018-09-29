Sarıgöl'de 'Beslenme sevgiyle başlar' semineri

Sarıgöl'de Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği işbirliği ile 'Beslenme Sevgiyle başlar' konulu seminer verildi.

Sarıgöl Belediye Konferans salonunda verilen seminerde konuşmacı olarak katılan Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, toplum nezdinde Çölyak konusunda bilgi eksikliği olduğunu belirterek, "Çölyak farkındalığı konusunda vatandaşların daha bilinçli olması için çeşitli bilgilendirme yolları ile eksikliği gidermek gerekir. Çölyak hakkında bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Seminerde konuşmacı olarak katılan Diyetisyen Selma Urhan ile Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ), öğretim üyesi Glütensiz Şef Süleyman Engin de vatandaşlara bilgi verdi.

Sarıgöl Belediyesi konferans Salonunda düzenlenen semineri Sarıgöllü vatandaşlar ve Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ilgiyle izledi.

Seminer sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan katılımcılara teşekkür ederek çiçek takdim etti.