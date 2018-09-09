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Sarıgöl’de Buray rüzgarı

Geleneksel Sultani Üzüm Festivali kapsamında sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, Sarıgöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.


Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Buray, Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu’nda sahne aldı. Buray, sevilen şarkılarını stadyumu dolduran hayranlarıyla birlikte seslendirdi. "Aşk mı Lazım, Sen Sevda Mısın, Kimsenin Suçu Yok, Sevdalar" adlı parçalarıyla hayranlarını kimi zaman hüzünlendiren genç sanatçı, seslendirdiği hareketli parçalarla da kimi zaman coşturdu. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, konserde genç şarkıcıya çiçek, plaket ve üzüm paketi hediye etti.


Konseri yüzlerce Sarıgöllünün yanı sıra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Denizli Merkez Efendi İlçe Kaymakamı Adem Uslu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Isparta Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı Sezai Çakır, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri de izledi.

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