Sarıgöl’de çalınan motosiklet bir günde bulundu

Hırsızlık Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Siteler Mahallesi Girne caddesi üzerinde Serkan Akıncı’ya ait motosiklet çalındı. Motosikletini park ettiği yerde bulamayan Akıncı durumu polise haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede titizlikle başlattığı çalışma kapsamında motosikletin izini buldu. Motosikleti çaldığı iddia edilen V.G. (16), Alasehir ilçesinde motosiklet ile birlikte yakalandı Gözaltına alınan V.G. sorgusunu yapılmak üzere sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.