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24 Temmuz 2018 11:12

Sarıgöl’de çalınan motosiklet bir günde bulundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çalınan bir motosiklet Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışması sayesinde bir günde bulundu.

Sarıgöl’de çalınan motosiklet bir günde bulundu

24 Temmuz 2018 11:12


Hırsızlık Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Siteler Mahallesi Girne caddesi üzerinde Serkan Akıncı’ya ait motosiklet çalındı. Motosikletini park ettiği yerde bulamayan Akıncı durumu polise haber verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede titizlikle başlattığı çalışma kapsamında motosikletin izini buldu. Motosikleti çaldığı iddia edilen V.G. (16), Alasehir ilçesinde motosiklet ile birlikte yakalandı Gözaltına alınan V.G. sorgusunu yapılmak üzere sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.




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