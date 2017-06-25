Sarıgöl’de cemaatin bayram kahvaltısı geleneği

Sarıgöl’de Ayan Mahallesi Helvacı Camisi imamı ve cemaati uzun yıllardır sürdürdükleri geleneklerini bu yıl da düzenlediler. Cami imamı Abdi Yavaş ve cemaat Ramazan Bayramı namazının ardından cami bahçesinde kahvaltı yaptı. Kahvaltıda cami cemaati ve aileleriyle birlikte 600 kişi aynı sofrada ekmeklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu geleneğin 10 yıldır sürdürüldüğünü söyleyen Sarıgöl Ayan mahallesi Helvacı cami İmamı Abdi Yavaş, "On yıldan bu yana camimiz cemaati kendi aralarında topladıkları yardımla, Ramazan Bayramı namazından çıktıktan sonra ailelerine ve davetlilere bayram yemeği veriyoruz. Cemaat ne derse o oluyor. Bu yıl kahvaltı için hazırlıklar yapıldı. 600 kişiye kahvaltı verdik" dedi.