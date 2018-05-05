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05 Mayıs 2018 18:33

Sarıgöl’de çiftçiler yağmur duasına çıktı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde "Olcak Dede" mevkine çıkan çiftçiler, kurban keserek yağmur duası yaptı.

Sarıgöl’de çiftçiler yağmur duasına çıktı

05 Mayıs 2018 18:33


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçiler her yıl geleneksel olarak yaptıkları yağmur duasını bu yıl da sürdürdü. "Olcak Dede" mevkiine çıkan çiftçiler burada yanlarında getirdikleri kurbanları keserek yağmur duası yaptı. Vatandaşlar daha sonra kestikleri kurbanlıkları pişirerek gelen diğer çiftçilere de ikram etti. Asırlardan bu yana süre gelen bir geleneğin yaşatıldığını belirten Dindarlı Mahalle Muhtarı Mustafa Gençeli, "Olcak Dede geleneği asırlardan bu yana yapılmaktadır. Burada, her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü çiftçiler bir araya gelerek kurbanlar keser. Bu geleneği yaşatırlar. Burada yağmur yağdığı yıllarda bereket ve şükür duası, yağmur yağmadığı yıllarda ise yağmur duası yapılmaktadır. Olcak Dede’de yağmur yağsa da, yağmasa da bu gelenek yapılmaktadır. Bu yıl da bu geleneğimizi yaşattık" dedi.




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