Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 17:40

Sarıgöl’de çiftçilere trafik eğitimi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilere yönelik traktör ve ekipmanları kullanımı konusunda eğitim verildi.

Sarıgöl’de çiftçilere trafik eğitimi

28 Haziran 2017 17:40


Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim ve Tescil Büro ile Sarıgöl İlçe Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik trafik eğitimi verildi. Alemşahlı Mahallesinde düzenlenen trafikte çiftçi eğitiminde çiftçilere özellikle, traktörlere takılan römorkların arkasında mutlaka reflektör takılması, traktörlerin arkalarına takılan pulluk, taral gibi uzun tarım aletlerinin kullanımı, tarla ve bahçelerde traktörle yapılan çift sürümlerinde dikkat edilecek hususlar, traktörde yolcu alınmaması konularında eğitimler verildi. Tarım ilaçlaması yapılırken çiftçilerin maske takmaları konusuna da dikkat çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    43°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:31
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!