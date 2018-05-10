Sarıgöl’de çiftçilere trafik ve tarım ekipmanı kullanımı eğitimi

Sarıgöl Baharlar Mahallesinde başlatılan bilgilendirme kursunda Sarıgöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Hasan Emirdağı tarafından traktör kullanımı, tarım ekipmanlarında dikkat edilecek konular çiftçilere anlatıldı. Emirdağı, "Bağ, bahçe işleri yoğun bir şekilde başladı. Bu nedenle traktörle bağ ve bahçelerinize giderken, traktörün kıyısına yolcu almayınız. Traktörün arkasında römorkların ve sepetlerin arkasına gece sizi rahat bir şekilde görülebilmesi için mutlaka reflektör takılması zorunludur. Traktörlerin fren ve ışık düzenlerini mutlaka kontrol ettiriniz" uyarılarında bulundu.

Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Mustafa Taş ise, çiftçilere tarım ekipmanları kullanımı hakkında bilgiler aktardı. Tarım ilaçlarının hazırlanırken dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Taş, "Tarım ilaçlaması yapılırken mutlaka maske kullanılması gerek. İlaçlama yapılan tankerleri temizledikten sonra yollara suyunu boşaltarak yol almayınız. Bu kanun gereği suçtur. Yola boşaltılan su zehirli olup, hayvanlara zarar verebilir" dedi.

Baharlar Mahallesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında çiftçilerde merak ettikleri soruları yönelterek, ilgilerden bilgiler aldı.