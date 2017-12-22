Sarıgöl’de çiftçinin yüzünü güldüren proje

Manisa Orman İşletme Müdürü Yasin Yaprak, 2015-2017 yılları arasında Sarıgöl’de ORKÖY’ün "Süt Sığırcılığı" projesi çerçevesinde yapılan desteklemeler hakkında bilgi verdi. Sarıgöl’ün Karacaali, Kızılçukur, Beyharmanı , Günyaka, Alemşahlı, Dindarlı, Yeniköy, Selimiye mahallerinde 138 aileye 276 gebe düve dağıtımının yapıldığını aktaran Yaprak, ’’İlk iki yılı ödemesiz verdiğimiz düveler 7 yıl da faizsiz olarak, tanesi 8 bin TL’den verildi. ORKÖY çiftçilerimize desteklerimiz devam etmektedir’’ dedi.

Sarıgöl’de dağıtılan gebe düvelerin doğurmaya başladığını belirten üretici Hüseyin Kınık ise "Bir inekten günde ortalama 20 kilogram süt almaktayım. Verimi çok güzel. Günlük para kazanmaktayız. Bir yandan sütünden diğer yandan da buzağısından gelir elde ediyoruz’’dedi.