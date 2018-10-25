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Sarıgöl'de çok amaçlı kapalı alanlar yapılıyor

Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallelerde sosyal çatı yapım çalışması aralıksız devam ediyor.


Kızılçukur, Karacaali ve Çavuşlar Mahallelerinde 300 metrekare alan üzerine kurulan yapılar sayesinde vatandaşlar artık düğün, nişan, sünnet ve gibi pek çok cemiyet ve sosyal faaliyetlerini rahatlıkla yapabilirken, pazaryeri olarak da kullanabilecekleri bir alana kavuştu.


Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyacını gözeterek çok amaçlı kapalı alanlarımızı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu alanlar sayesinde vatandaşlarımız olumsuz hava koşullarında dahi düğün, nişan, sünnet gibi cemiyetlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Bunun yanı sıra pazar alışverişini yapabilecekleri bir alana da kavuştular. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.

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