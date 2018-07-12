Sarıgöl’de ’Darbeler tarihi ve 15 Temmuz’ konulu konferans verildi

İlk tören, Sarıgöl Belediye Konferans Salonunda ’Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz’ konulu konferansa Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, sivil toplum kuruluş temsilleri, Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, daire amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Sadık Çığır tarafından darbeler tarihi hakkında açıklamalarda bulundu. Çığır, "15 Temmuz her yıl Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma haftası boyunca kendilerini gönülden yad edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizde olduğu gibi 15 Temmuz Şehitlerini de minnet ve şükranla her zaman hatırlayacağız. 15 Temmuz’da meydanlarda tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Şavaşı’nda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yumruk olmuştur. İradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, büyük Türk Milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Yüce Türk Milletimiz, o gece tıpkı 719 yıl önce Söğüt’te, 565 yıl önce İstanbul’da olduğu gibi, Anadolu topraklarının istikbali olarak gördü. Çanakkale’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vermiştir" dedi.

Konferansta Türkiye’de yapılan askeri darbeler, muhtıralar hakkında da salonda bulunanlara bilgiler aktaran Tarih Öğretmeni Sadık Çığır, "15 Temmuz 2016 Askeri darbe girişimi. Devletin başta askeri, emniyet ve adliye olmak üzere tüm kurumlarının içine sızmış olan FETÖ Terör örgütü devletimize vatanımıza ve birlik beraberliğimize karşı girişilen bir kalkışma harekatıydı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı sokağa çıkın çağrısı ile Türk halkı tek vücut olarak darbeye karşı dik olarak sokağa çıktı. Tankların önüne kendilerini attı. Kurşunlara kendilerine siper ettiler. Bu FETÖ’cü hainleri adalete teslim ederek bu darbe girişimini başarısızlığa uğrattı. Bu mücadele sırasında 250 şehit, 2 bin civarında gazimiz oldu. Şehitlerimizi Allah’tan rahmet, gazilerimizi de şifalar dilerim" diye konuştu.

Konferansın sonunda Sarıgöl Halk Eğitimi Müdürü Hasan Oruç tarafından 15 Temmuz günü yaşanan olaylar belgesel video ile konferansa katılanlara anlatıldı.