Sarıgöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla Sarıgöl Devlet Hastanesinde açılan stantta vatandaşların boy kilo oranlarına bakılarak yürüyüş yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Sarıgöl Devlet Hastanesinde "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla stant kuruldu. Kurulan stantta hastaneye gelen vatandaşların boy kilo oranlarına bakıldı. Vatandaşlara broşürlerle bilgilendirme yapan sağlık çalışanları, vatandaşlara yürüyüş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Günde 150 dakika yürüyüş yapılması tavsiyesinde bulunan Sarıgöl Devlet Hastanesi Diyetisyeni Duygu Yüksek, "Haftada 150 dakika yürüyüş yapmak sağlık için çok önemli. Yürüyüşler şeker hastalarına, kalp hastalarına, sindirim bozukluğu olan hastalara, akciğerlerin sağlıklı çalışmalarına faydaları vardır. Kilolu olan vatandaşlarımıza da dengeli beslenme konusunda da yardımcı oluyoruz" dedi.