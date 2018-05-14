Sarıgöl’de eğlenceli Anneler Günü kutlaması

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenci anneleri evlerinde hazırladıkları, yemekler, yaprak sarmaları ve tatlılar kategorilerinde yarıştı. Bu arada anneler için en çabuk düğme dikme yarışması da yapılırken yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Yemek yarışmasının jüri üyeliğini üç öğretmenle birlikte Kaymakam Çetin Kılınç, Mimar Sinan İlkokul Müdürü Selçuk Erol, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Serkan Mintaş yaptı.

Öğrenciler de, annelerine şiirler okuyarak halk oyunları gösterileri sundu. Okul bahçesini dolduran annelere ve davetlilere çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, "Anneler günü pazara rastladı. Bu nedenle Anneler Gününü okulumuzda öğrencilerle birlikte kutlamaya karar verdik. İlginç olması bakımından yemekler, tatlılar yarışması ve bunun yanında en hızl düğme dikme yarışması düzenledik. Çok güzel oldu’’ dedi.

Okula, ’Benim annem bir melek’ yazılı pano yapılarak öğrenciler burada hatıra resimler çektirdi.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Savcısı Abdullah Sönmez, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Serkan Mintaş, öğrenci velileri, anneler etkinliği sonuna kadar izledi.