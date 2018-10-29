Sarıgöl'de fener alayı yürüyüşü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Sarıgöl Belediyesi önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde meşale ve bayraklarla Şehit Esin Akay Caddesi, Stadyum Caddesi ve Alaşehir Caddesi üzerinde marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Fener alayına, evlerinin balkonlarına çıkarak ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşlar da ortak oldu. Fener alayı yürüyüşüne, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Tören sonunda yapılan havai fişek gösterileri büyük ilgi gördü. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, fener alayına katılan vatandaşlara teşekkür etti.